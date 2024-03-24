وفاة خمسينية في حريق إندلع بمنزلها بسبب تسرب الغاز بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق بغرفة في منزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب البلوك الأبيض بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عنه وفاة ربة منزل في العقد الخامس من العمر عقب وصولها المستشفى المركزي أثناء تلقينها الإسعافات اللازمة متأثرة بحروق متفرقة بالجسم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق بمنزل ومتوسطة بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة في منزل مكون من طابق واحد مشيد بالبلوك الأبيض ملك "حارس . س . ا . ع" 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحية 00 وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .





نتج عن الحريق اصابة زوجة مالك المنزل "حنان . ع . ا . ع" 50 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية بحروق متفرقه بالجسم وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزي وتوفيت اثناء تقديم الاسعافات اللازمة .





وبسؤال نجلتهما "ريحان . ح . س . ا" 27 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق وأفادت أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .