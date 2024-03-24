بعد إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال بابوا غينيا الجديدة.

وقال مركز الإنذار من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي" بسبب الزلزال الذي وقع على عمق يناهز 35 كلم".

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن "الزلزال الملحوظ" وقع على بعد حوالي 88 كلم جنوب غرب ويواك، وهي بلدة يسكنها 25 ألف شخص، وتعد عاصمة مقاطعة إيست سيبيك في بابوا غينيا الجديدة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

وكانت قد قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة، على عمق عشرة كيلومترات.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومترا شمال قرية توبان فى مقاطعة جاوة الشرقية، وأشارت إلى أنه من "المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) من جراء الزلزال".

وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وكذلك بمدن فى المقاطعات المجاورة، ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار.