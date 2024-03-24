حي جنوب الغردقة يشارك في فعاليات «ساعة الأرض»

في إطار حرص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، علي ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية ، وبتوجيهات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، أعلن اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، مشاركة الحي في الحدث البيئي العالمي «ساعة الأرض» مساء امس السبت من الساعة الثامنة والنصف وحتي الساعة التاسعة والنصف مساءً ، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للمحافظة .

وقال رئيس حي جنوب الغردقة إنه جري إطفاء الإضاءة لمدة ساعة من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء ، للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية ، وظهور الغردقة وحي جنوب الغردقة بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة .

وأكد اللواء محمد صلاح أن المشاركة في «ساعة الأرض» ‬تعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة ، وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة ، ودعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث الهام ، بإطفاء الإنارة الخارجية ، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة ، مشيراً إلي أن الهدف من ساعة الأرض هو رفع الوعي حول مخاطر تغير المناخ وتشجيع الاهالي والمواطنين علي اتخاذ خطوات جادة لخفض انبعاثات الكربون وتشجيع المواطنين علي تحسين التفكير في سلوكهم الاستهلاكي وتأثيره علي البيئة .

من الجدير بالذكر ؛ أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة) ، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا.