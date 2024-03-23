وكيل BMW يعلن أسعار الفئة الخامسة الجديدة كليا وi5 الكهربائية لأول مرة

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيل سيارات BMW في مصر، أسعار الفئة الخامسة الجديدة كليا، وBMW i5 الكهربائية، لأول مرة بالسوق المحلي خلال شهر مارس 2024 الجاري.



تأتي الفئة الخامسة الجديدة كليا بثلاث إصدارات وهي 520i Luxury line بسعر 5,750,000 جنيه، والإصدار الثاني 520i Luxury Bronze بسعر 5,750,000 جنيه، والإصدار الثالث 520i M Sport بسعر 5,750,000 جنيه.

كذلك تقدم BMW i5 الكهربائية بثلاث إصدارات وهي eDrive40 Luxury line بسعر 6,200,000 جنيه، والإصدار الثاني eDrive40 Luxury Bronze بسعر 6,200,000 جنيه، والإصدار الثالث eDrive40 M Sport بسعر 6,200,000 جنيه.



كانت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، قد أطلقت السيارتين BMW الفئة الخامسة الجديدة كليًّا وBMW i5 الكهربائية للمرة الأولى في مصر الشهر الماضي.

جاء أحدث طرازات الفئة الخامسة مِن BMW بتصميم عصري ورياضي أنيق مقارنة بالجيل السابق، وذلك بفضل الاستعانة بتصميم جديد للشبكة الأمامية “Kidney Grille” محاط بإطار مضيئ بتقنية LED المسمى “BMW Iconic Glow”، المستوحاة من السيدان الشقيقة الأكبر حجمًا BMW الفئة السابعة الجديدة. وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تَكمن أبرز التحديثات الخارجية في سقف زجاجي بانورامي للمرة الأولى، وعجلات أيرودينامية قياس ٢٠ بوصة. فضلًا على تصميم جديد للزاوية المميَّزة التي تُدعى "انحناءة هوفميستر" على النوافذ الجانبية الخلفية والمزينة برقم ٥ لأول مرة وهو ما يجعل السيارة تبدو كأنها سيارة "كوبيه" رياضية.



وهناك كذلك الباقة "البرونزية اللامعة" التي باتت تتوافر اختياريًّا للمرة الأولى، والتي تضمُّ العديد من اللمسات الخارجية البرونزية على شبك التهوية الأماميِّ وإطار النوافذ والعجلات الرياضية، بخلاف الحليات الداخلية على عجلة القيادة وفي أماكن أخرى بالمقصورة الداخلية. وتُضيف باقة M Sport لمساتٍ سوداءَ لامعةً M High Gloss Shadow Lineعلى شبك التهوية الأماميِّ، وأجزاءً خارجية خاصة بفئة M Sport، وأيضًا جناحًا خلفيًّا صغيرًا خاصًا بالفئة M، بالإضافة إلى M Lights Shadow Line وM Sport Brakes، وحلية داخلية من ألياف الكربون، ضمن العديد من اللمسات الرياضية الأخرى. وبالنسبة إلى الأبعاد القياسيةِ، ازداد الطول العام للفئة الخامسة الجديدة بمقدار ٩٧ ملم ليصل إلى ٥٠٦٠ ملم، بينما ازداد العرض العام بمقدار ٣٢ ملم ليصل إلى ١٩٠٠ ملم، في حين ازداد الارتفاع بمقدار ٣٦ ملم ليصل إلى ١٥١٥ ملم. أما قاعدة العجلات، فنما طولها بمقدار ٢٠ ملم لتسجِّل ٢٩٩٥ ملم، مما يزيد من رحابة المقصورة الداخلية بوجه عام.



وبالانتقال إلى المقصورة الخلفية للفئة الخامسة الجديدة كليًّا وBMW i5، فإننا نجد أنها طالتها يد التغيير بشكل كبير، وباتت حاليًّا تتضمّن BMW Curved Display تعمل بنظام التشغيلِ ٨٬٥OS بشاشتين قياس ۱٤٬٩ و ١٢٬٣بوصات احدهما لعرض العدادات و الاخرى لعرض الملاحة و أنظمة الترفيه وكذلك شريطَ التحكُّم Interaction Bar للمرة الأولى في الفئة الخامسة. وهناك أيضًا النظام الصوتي فئة Harman Kardon المكوّن مِن ١٢ سمّاعة بقدرة ٢٠٠ واط، في حين تتضمّن السيارة الكهربائية بالكامل BMW i5 نظام صوتي مجسّم فئة Bowers & Wilkins مكوَّنًا من ١٧ سمَّاعة بقدرة ٦٥٥ واط، جنبًا إلى جنب مع المقاعد الأمامية بخاصية التهوية والتدفئة، والتي يمُكن التحكم في وضعيتها كهربائيًّا، والأزرار الكريستالية، وغيرها.



على صعيد تجهيزات السلامةِ والأمان، استفادت السيارتان الجديدتان BMW الفئة الخامسة وBMW i5 من مجموعة مختارة من أفضلِ الأنظمةِ التِّقَنية المساعدة للقيادة؛ منها على سبيل المثالِ لا الحصر، نظام BMW Driving Assistant Professional الذي يتولى مهمة مساعدة السائق في التوجيه و يقوم بتزويد السائق بجميع التحذيرات أثناء القيادة كما يقوم باتخاذ إجراءات احترازية في المواقف الخطرة.

BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر

تتوافر BMW الفئة الخامسة الأحدث في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: 520i بسعة لترين، و520i بسعة ١.٦ لترات، و530i (مع باقة M Sport)، بينما تأتي BMW i5 من خلال الفئة eDrive40. يأتي الطراز 520i مدعمًا قياسيًّا بمحرك توربو سعة ١.٦ لترات يولد ١٧٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. ويُمكن للعملاء الذين يفضلون تجربة قيادة رياضية بامتياز، الاستعانة بمحرك توربو سعة لترين مع الطراز 520i يولِّد ٢٠١ حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ ٣١٠ نيوتن-متر، في حين يأتي الطراز 530i مدعمًا أيضًا بمحرك توربو سعة لترين، ولكن يولد ٢٥٥ حصانًا وأقصى عزم دوران يبلغ ٣٥٠ نيوتن-متر.

ومِن ناحية أخرى، تأتي BMW i5 الجديدة مدعَّمة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٣٤٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر، كما تستعين ببطارية بقدرة ٨٣٬٩ كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى ٥٨٢ كلم. ويمكن الوصولُ إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦ ثوانٍ.

ولتحسين تجربة القيادة الكهربائية لدى عملاء الطراز BMW i5 الجديد في البلاد، توفر جلوبال أوتو للسيارات - إلى جانب باقة الصيانة الشاملة التقليدية التي تغطي تكاليف الصيانة الدورية لمدة ٣ سنوات أو ٦٠.٠٠٠ كلم (أيهما أقرب) ، وهو ما يُعزِّز مّن شعور عملاء ذلك الطراز الاستثنائي براحة البال.