القبض على سائق ذبح زوجته بالإسكندرية



تجرد زوج من مشاعر الانسانية وقام بذبح زوجته بسبب خلافات بينهما إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل الشقة سكنهما فى منطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة الدخيلة. بسبب خلافات زوجية، أقدم على إثرها الزوج على غرس سكين المطبخ فى عنق الزوجة فأرداها قتيلة فى

بداية الواقعة كما كشفتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بدأت ببلاغ تلقاه اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوجود مشاجرة ومتوفية داخل شقة بعقار بشارع «عصمت هانم» بمنطقة أبويوسف دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف لنقل الجثة، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة «شيماء.ا.م.»، 42 سنة ربة منزل، مسجاة بأرضية صالة الشقة وسط بركة من الدماء ومغروس فى عنقها سكين بمحل سكنهما بالشقة بالطابق الثالث بالعقار محل الواقعة.

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، القبض على شخص، سائق، يبلغ من العمر "م.ع.م"، 48 عاما؛ لاتهامه بقتل زوجته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بسبب إعداد طعام الإفطار