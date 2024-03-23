مسلسل محارب الحلقة 13| حسن الرداد يحاول الهروب من الشرطة

شهد مسلسل محارب الحلقة 13 أحداثا مهمة؛ إذ تعاني إنجي "ناهد السباعي" من أثار الصدمة نفسية التي تعرضت لها في وقت سابق، عندما تعرضت لتشنجات أثناء النوم وأمسكت برقبة منال شقيقة محارب وكادت تقتلها، وعلى أثر ذلك جرى إحضار الطبيب للكشف عليها ومتابعة حالتها.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 13

وفي مسلسل محارب الحلقة 13، يحاول محارب "حسن الرداد" الهروب من الشرطة التي تتبعة، وأثناء هروبه في الصعيد يلتقى شخص آخر هارب من السجن، ويتعرف عليه ويحاول مساعدته بأن يقيم معه في الأرض التي يحرسها ويجلب له طعاما، وبالصدفة يري معه هاتف محول مشحون بباقة فيخبره أن القضية التي يهرب منها أصبحت تريند السوشيال ميديا وحديث الجميع، ومن خلال تصفح محارب منصات التواصل الاجتماعي من هاتف الشخص الهارب، يري صورا مفبركة له تظهره على أنه بلطجي.

ومن هنا تظهر الحملة الممنهجة التي شنها فريق السوشيال ميديا بمجموعة شركات العزازي للنيل على محارب خصم العزازي، للحيلولة دون حصوله على حق والدته، التي دهسها رامي العزازي.

من ناحية أخرى، مسلسل محارب، يكتشف المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر" أنه لم يحصل على الهاتف المحمول الخاص بمحمود العزازي بعد مقتله، وهو ما يضعه في مأزق كبير لخوفه من المحادثات والاتفاقات السابقة بينه وبين العزازي، بشأن القضايا التي لفقها لمحارب، حتى لا يطالب بحق والدته.

مسلسل محارب

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 13



وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة 13، يجر عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى من المسلسل الساعة 3:45 فجرا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحا.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 11

وظل الأب يبحث عن ابنته في الحارة، ظنًا منه أنها في بيت محارب ومع شقيقته مثلما تفعل كل مرة، إلا أنّ أهل الحارة أخبروه أنّ ابنته هربت إلى محارب في الصعيد، ليقع مغشيا عليه ويحاول الشباب إنقاذه.

وفي سياق مسلسل محارب الحلقة 11، يكثف المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر"، تحركاته للقضاء على محارب، من أجل الفوز بأموال وشركات العزازي، ويحاول أنّ يلعب بكارت إبراهيم المسجون في قضية المخدرات، وإخراجه من القضية للسيطرة عليه والوقوف بجانيه ضد شقيقة محارب.

وخلال مسلسل محارب الحلقة 11، تعقد الكبيرة "سماء إبراهيم" جلسة عرفية لكبار عائلة محارب للصلح مع عزيز والعفو عن ثأرهم وتحاول إقناعهم بذلك، حتى يقبلوا فكرة الصلح ولم الشمل، بشرط أن يقدم محارب كفنه من جديد لكبار العائلة، وبالفعل يٌقدم محارب على هذه الخطوة ويحظى بالأمن هو وشقيقته وخطيبته.



وفي ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب كان هناك محاولة لقتل حسن الرداد للأخذ بالثأر، إذ دخل عليه ابن عمه أثناء نومه ممسكا في يده سكين في محاولة منه لقتل محارب، ولكن يشعر محارب بحركة في الغرفة ما يجعله يفيق قبل أن يقوم ابن عمه بقتله، ثم الدفاع عن نفسه وكشف وجه الملثم الذي حاول قتله، ليكتشف أنه راجح ابن عمه، ثم يدخل أحد أبناء عمومته الآخرين ليمنعه من قتله، وعند معرفة جدته الكبيرة بذلك قامت بمعاتبته على ذلك.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 9

وخلال ملخص الحلقة 9 مسلسل محارب، عاد محارب إلى عائلته الصعيد مقدما لهم كفنه وطالبا منهم الأمان له ولأخوته الذين تفرق شملهم في القاهرة بعد دهس والده وضغط رجل الأعمال عليهم، لكن أبناء عمومتهم رفعوا في وجهه السلاح وكادوا يقتلوه، ولم يسكت بنادقهم سوى صوت الكبيرة جدتهم "سماء إبراهيم" التي أجبرت أبناء عمومته على الصلح مع محارب ووضع أيديهم في يده، ووعدته أن تقف بجانبه للحصول على حق والدته.



وخلال مسلسل محارب الحلقة 9 يهرب محارب إلى عائلته في الصعيد والذين يطاردوه بثأر على والده، وعندما يصل إليهم لا يقبلونه ويرفعون سلاحهم في وجهه للأخذ بثأر والدهم لكنه يقدم له كفنه واعتذاره ورغم عدم قبولهم الكفن والاعتذار وإصرارهم على قتله إلا أن صوت جدتم "سماء إبراهيم" يوقفهم عن قتل محارب وتقبل منه الكفن وتصلحه على أبناء عمومته وتعده بأن تقف بجانبه من أجل الحصول على حق والداته والنجاة من القضايا المتهم فيها ظلما، حيث لا تؤمن بالثأر.

أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.