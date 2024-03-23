رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشهد الإفطار الجماعي مع الطلاب

حرص الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، على مشاركة منتسبي الجامعة الإفطار الجماعي، الذي نظمته جامعة المنصورة الأهلية والتواجد وسط أبنائه الطلاب، موجهاً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

بحضور الدكتور شريف كشك ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻟﯾم العالى واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣوﮐﻣﺔ اﻟذﮐﯾﺔ ومحمد عبد اللطيف أمين عام جامعة المنصورة وعمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري و طلاب الاتحاد و طلاب من أجل مصر و ممثلي الكليات و الأسر الطلابية.

مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة والخدمات المقدمة بمختلف المجالات لتحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة وإرساء روح المحبة والمودة بين الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية المختلفة، والتواصل المستمر مع الطلاب في جميع الأوقات من أجل تدعيم الترابط وتعزيز الانتماء للجامعة.