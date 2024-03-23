تطوير مهني جامعة سوهاج ينظم ملتقى التوظيف الخامس إبريل القادم

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتورة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك لمناقشة خطة العمل المستقبلية لمركز التطوير المهني بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ووتنمية البيئة، الدكتور سيد جبريل مدير المركز، والدكتور عمرو نصار نائب مدير المركز.





وأكد الدكتور حسان النعماني علي ان مركز التطوير المهني بالجامعة له دور هام وإيجابي في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مضيفاً انه خلال الاجتماع تم استعراض إنجازات المركز خلال الفترة السابقة و خطة تشغيل المركز في الفترة القادمة، كما تم مناقشة الاستعدادات وأعمال التجهيز لملتقي التوظيف السنوي الخامس المزمع إقامته في شهر أبريل بنسختيه الاونلاين والاوفلاين.





وأضاف الدكتور خالد عمران ان ملتقي التوظيف ستنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية، بمشاركة عدداً كبيراً من مختلف الشركات الكبرى و المحلية، واكثر من ٥٠٠ خريج و طالب من كل جامعة.





وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز انه تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ بعض الفعاليات خلال الفتره القادمة داخل المركز، مشيراً الي ان المركز الجامعي للتطوير المهني نفذ خلال الاربعة شهور الماضية أكثر من ٢٠ ورشة عمل و تدريب شارك فيها أكثر من ٤٨٠ طالب، كما تم تنفيذ ٤ منح تدريبية من الجامعة الأمريكية ودورتين عن إدارة جودة و واخري موارد بشرية، و خدمة عملاء و بمشاركة ١٥٠ طالب وطالبة.