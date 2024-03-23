شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع تفجر مفاجأة

فجرت شقيقة سائق "أوبر" المتهم في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، مفاجأة جديدة من داخل محبسه، حيث حتى يومنا هذا لم يعلم شقيقها بوفاة حبيبة.

وقامت شقيقة سائق أوبر بزيارته اليوم في محبسه بمركز إصلاح النهضة، وكشفت شقيقته تفاصيل جديدة وأول رد فعل له بعد معرفته وفاة حبيبة الشماع.

وقالت شقيقة سائق أوبر: "روحت لأخويا وقالي أنا مشوفتش ورق إحالة ولا مضيت على أي حاجة، ومكنتش أعرف أي حاجة وللأسف أنا لقيته كاتب لي جواب وقالي خدي عيالي وأنا مش حد وحش وكاتب لي كل سنة وأنتي طيبة يا أمي التانية لأنه مالهوش غيري في الدنيا".

وتابعت: "طلب مني اجيب هدية لجدتنا وأني اقوله انها منه لأنها متعرفش، وللأسف اضطريت أقوله ان حبيبة الشماع توفت وكنت فاكرة أنه عارف حاجة زي دي بعد موضوع الإحالة لكن فوجئت أنه ميعرفش حاجة".

وأضافت "أنا عرفت أن في موضوع التزوير ومفيش الكلام ده وكل الحكاية أنه لما قدم في حد بعت له وقاله لو عايز تسجل ابعت ورقك وساعتها بعت له وشغل البرنامج وطلب من أوبر أن تظهر كافة الرحلات التي حصل فيها على 5 نجوم إلا أنها رفضت".

واستكملت "أول ما سمع خبر وفاتها انهار وقال كان نفسي تفضل عايشة عشان تقول كلمة حق، وقعد يحلف لي أنه معملش حاجة وأنا كل اللي عايزاه أن الناس ترحمني أخويا فعلا معملش حاجة وطلعوا من على تليفونه أنه سجل البرنامج عن طريق حد تاني".

ودون سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع خطابا جاء به: “أختي حبيبتي وأمي الثانية، كل سنة وانتي طيبة وكل عيد أم وانتي طيبة وصحة وسلامة وإن شاء الله السنة الجاية تكوني في أطيب حال وحشتيني كتير وكان نفسي أكون معاكي أجيبلك هدية عيد الأم".

واختتم سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: “أنا مش وحش والله العظيم متزعليش مني يا أختي، العربية والرخصة والفيزا في القسم وربنا يعينك يا أختي”.