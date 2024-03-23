مسلسل عتبات البهجة|حنفي يشترط على نعناعة تسليم وصل الأمانة

تبدأ أحداث الحلقة 13 من مسلسل “عتبات البهجة” بزيارة عبد البديع "هشام إسماعيل" لعيطة "علاء مرسي" في الكافية "الحديقة" و يطلب منه رفع مستوى المكان و زيادة المنيو، و يؤكد له عبد البديع موافقتة على شراكته.

يشتكي عرفان "صلاح عبد الله" لزوجته علية "سماء إبراهيم" بعد ان تم غلق المحل و لكنها لا تهتم و تخبره انها قررت السفر لابنها قريباً.

يشترط حنفي "محسن منصور"على نعناعة "جومانا مراد" تسليمها وصل الأمانة مع أموال أخرى أثناء كتب كتابه على فلة "هنادي مهنا".

تقوم سعاد "فدوى" بتبخير الشقة و تخبر عرفان انهم محسودين بسبب زواجهم و يخبرها ان زواجهم لا يعلمه أحد حتى يحسدهم.

جومانا مراد ويحيي الفخراني



يقيم بهجت "يحيى الفخراني" عيد ميلاد إحدى طلبة السنتر في الكافية "الحديقة" و يخبروه جميعا أنهم سعداء بمعرفته التى اختلفت 180 درجة عن البداية و يؤكد لهم نفس الأحساس تجاههم و تعلوا ضحكاتهم و يتبادلون الحديث بشكل ودي و يبدوا عليهم التفاهم.

يصل الطرد المنتظر و يستلمه عم نجف و يطلب من مساعدة توصيلة لبيت جميلة "بسنت أبو باشا" بعد ان علم منه ان عمر "خالد شباط" موجود بالمنزل.

يستلم عمر الطرد و يقوم بضرب أخته جميلة و يخبر جده انها تتناول مواد مخدرة، يحاول بهجت التماسك و يسئل جميلة.

عتبات البهجة



يتحدث بهجت مع متابعية و يعتذر منهم لانه أصبح يشتكي لهم همه و هذا يعترض مع اسم المحتوى "عتبات البهجة" و يتعجب ان من في سنه يستمتعون بذكرياتهم و ليس تحمل كل هذه المسؤلية، و يسئل متابعية هل يوجد من يفهم هذا الزمن، يعتذر منهم على صراحته و يطلب منهم ان يقولون له بماذا اخطئ.

يغلق اللايف و ينظر لصورة ابنة مصطفى المتوفى و يعتذر منه و يؤكد له انه رغم تعبة سيكمل و يتحمل المسؤلية.

تذهب نعناعة لحنفي و ترد له بضاعته و تطلب منه جميع الإيصالات و يؤكد لها حنفي ان ما تفعله "مش حلو".

يشتكي عمر لصديقة أسامة "أحمد أبو رية" و يؤكد له انه مصدر الشر و الأذى لكل من حوله و أولهم جده بهجت و أخته جميلة.

يحيي الفخراني



يتحدث فريد "حازم إيهاب" مع مي "كنزي هلال" و يسئلها عن إختفاء عمر و تخبرة ان عمر سئلها عن اسم جامعته في بريطنيا و اخبرته، توتر فريد و أكد لها انه سيحاسبها على فعلتها.

تزور سعاد منزل عرفان و علية و تقتحمه بشكل سخيف و يخبرها عرفان ان علية سافرت و تطلب منه ان يظل في منزل علية.

يحاول عرفان ان يهون على بهجت من أمر جميلة و يسئله كيف علم عمر بوجود المواد المخدرة رغم انها مخفية داخل شريط فيديو.. و ينتبه بهجت للأمر.

يتصل حنفي بنعناعة و يعرض عليها عرض مالي جديد و لكنها ترفض، يتحدث بهجت مع فلة و يساعدها في حيرتها بين تيتا و الفقر و حنفي و الأموال و يؤكد لها بهجت ان وجودها مع تيتا و الفقر يمكن ان يجعلها تندم و لكن سيكون الحب بينهم و يكملون حياتهم و مع حنفي و أمواله ستندم طوال حياتها.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.

يحيي الفخراني



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

