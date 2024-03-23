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شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع تفجر مفاجأة أسعار السلع الغذائية بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. بكام النهاردة ؟
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار السلع الغذائية بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. بكام النهاردة ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث الكثيرون عن أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار وأنبوبة غاز البوتجاز، في القرار الذي اتخذته لجنة تسعير المواد البترولية مساء الخميس الماضي.

وقد تباينت أسعار عدد من السلع الغذائية في مصر داخل الأسواق المحلية ومحلات التجزئة اليوم السبت 23 مارس 2024,

أسعار السلع الغذائية اليوم

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم داخل المنافذ نحو 32.55 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي في محلات التجزئة 36.03 جنيه للكيلو الواحد، بقيمة ارتفاع 1.35 جنيه، مقارنة بأسعار الأيام الماضية.

وبلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.95 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي في محلات التجزئة نحو 28.34 جنيه، بقيمة انخفاض 1.55 جنيه.

وانخفض سعر عبوة زيت عباد الشمس بمختلف أصنافه ليسجل داخل المنافذ 93.04 جنيه، على أن يتم بيعها داخل أسواق التجزئة بين 92.74 و104.38 جنيه.

وسجل سعر كيلو مكرونة معبأة داخل المنافذ نحو 27.56 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي داخل أسواق التجزئة نحو 31.23 جنيه.

فيما جاء سعر كيس السكر المعبأ وزن كيلوجرام في المنافذ نحو 41.35 جنيه، وتباع في محلات التجزئة نحو 47.06 جنيه.

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