عقوبة التلاعب بأجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. احذر

ارتفعت أسعار البنزين والسولار، وكذلك أنبوبة غاز البوتجاز، طبقا لما أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها مساء أمس الأول الخميس، والتي تم تطبيقها بداية من أمس الجمعة .

ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

عقوبة التلاعب بأجرة المواصلات

نص قانون المرور على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

- كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.

- كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.