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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية.

 

حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بإدارة ورشة بمحل سكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (4 بنادق آلية - 9 طبنجات - 20 فرد محلى - 19 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكذا عدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).

 

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