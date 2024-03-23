المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين.. فوز علام

يقترب النقيب الحالي عبد الحليم علام للفوز وفقا للمؤشرات الأولية بعد فرز عدة لجان في عدة فروع، بفوزه بدورة جديدة، تلاه النقي الأسبق سامح عاشور ثم نبيل عبدالسلام.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في تمام الساعة الخامسة مساء، باب التصويت فى العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، وبدأت عمليات الفرز.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.