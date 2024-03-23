عاجل
شقيقة سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع تفجر مفاجأة أسعار السلع الغذائية بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. بكام النهاردة ؟
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين.. فوز علام

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين

يقترب النقيب الحالي عبد الحليم علام للفوز وفقا للمؤشرات الأولية بعد فرز عدة لجان في عدة فروع، بفوزه بدورة جديدة، تلاه النقي الأسبق سامح عاشور ثم نبيل عبدالسلام.

 

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في تمام الساعة الخامسة مساء، باب التصويت فى العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، وبدأت عمليات الفرز.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

 

 

مواد متعلقة

غلق باب التصويت فى انتخابات نقابة المحامين وبدء عمليات الفرز

اشتباكات في انتخابات المحامين ونقابة الصحفيين تتدخل بعد الاعتداء على مصوريين

اقبال المحامين على لجان التصويت بالإسكندرية قبل إنتهاء عملية التصويت

غلق التصويت في انتخابات المحامين الخامسة مساءً .. صور
الجريدة الورقية