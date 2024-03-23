ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 متهمين و القائمين على إدارة حسابات لترويج بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة .

سقوط القائمين على إدارة حسابات لترويج بيع الصواعق الكهربائية

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت مجموعة عبر موقع "فيس بوك" ترويج بيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم).

وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض إستخدامها فى استدراج ضحاياهم.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 3 أشخاص دهسًا داخل سرادق عزاء بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت دهسهم شخص في عزاء أثناء قيادته سيارة في قرية السمطا، مركز دشنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة مأمور القسم باستقبال مستشفى قنا العام لشخص متوفى ومصاب فيما استقبلت مستشفى فاو جثتين من قرية السمطا.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص أثناء تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارة قي قرية السمطا مركز دشنا.

وجار فحص الواقعة والتحقيق من قبل الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.