لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت دهسهم شخص في عزاء أثناء قيادته سيارة في قرية السمطا، مركز دشنا.

مصرع 3 أشخاص دهسًا داخل سرادق عزاء بقنا |فما القصة

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة مأمور القسم باستقبال مستشفى قنا العام لشخص متوفى ومصاب فيما استقبلت مستشفى فاو جثتين من قرية السمطا.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص أثناء تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارة قي قرية السمطا مركز دشنا.

وجار فحص الواقعة والتحقيق من قبل الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع فلاح وإصابة زوجته بسوهاج

وفي واقعة اخري ، لقي فلاح مصرعه، وتعرضت زوجته للإصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم عندما انهار عليهم حائط مقام بالبلوك الأبيض في حوش ملحق بمنزلهما بدائرة مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج.

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع فلاح وإصابة زوجته على إثر سقوط حائط عليهما، فانتقل مدير المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص سقوط حائط من البلوك الأبيض في حوش ملحق بمنزل ملك فاروق . ع «65 سنة- فلاح» ويقيم بذات الناحية، مما نتج مصرع مالك المنزل، وإصابة زوجته فتحية . ع «50 سنة- ربة منزل» ويقيمان بذات الناحية، يإصابات وجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وقرر نجلهما محمود . ع «35 سنة- مزارع» ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، وعلل حدوث الانهيار لقدم الحائط وتهالكه وعدم بنائه على قواعد خرسانية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.