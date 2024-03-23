لقي فلاح مصرعه، وتعرضت زوجته للإصابة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم عندما انهار عليهم حائط مقام بالبلوك الأبيض في حوش ملحق بمنزلهما بدائرة مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج.

انهار عليهما حائط مقام بالبلوك الأبيض ..مصرع فلاح وإصابة زوجته بسوهاج

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع فلاح وإصابة زوجته على إثر سقوط حائط عليهما، فانتقل مدير المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص سقوط حائط من البلوك الأبيض في حوش ملحق بمنزل ملك فاروق . ع «65 سنة- فلاح» ويقيم بذات الناحية، مما نتج مصرع مالك المنزل، وإصابة زوجته فتحية . ع «50 سنة- ربة منزل» ويقيمان بذات الناحية، يإصابات وجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وقرر نجلهما محمود . ع «35 سنة- مزارع» ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، وعلل حدوث الانهيار لقدم الحائط وتهالكه وعدم بنائه على قواعد خرسانية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع سيدة علي يد زوجها بالاسكندرية

كما لقيت ربة منزل حتفها ، على يد زوجها بالاسكندرية، اليوم، السبت، إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل الشقة سكنهما فى منطقة أبو يوسف دائرة قسم شرطة الدخيلة، إذ تطورت المشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، إلى إقدام الزوج على غرس سكين المطبخ فى عنق الزوجة فأرداها قتيلة.

البداية كانت عندما كشفتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، بدأت ببلاغ تلقاه مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة ومتوفية داخل شقة بعقار بشارع «عصمت هانم» بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة «شيماء.ا.م.» ، 42 سنة ربة منزل ، مسجاة بأرضية صالة الشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعقار محل الواقعة.

وبمناطرة جثة المتوفاة تبين أها ترتدى كامل ملابسها، ووجود سلاح أبيض، سكين مطبخ كبير الحجم، مغروسًا بعنقها من الناحية اليسرى، وغارقة فى بركة من الدماء.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وزوجها « مجدي ع.م.»، 62 سنة، سائق، قبل انطلاق مدفع الإفطار، حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، تطورت لمشاجرة فاسرع الزوج إلى المطبخ وأحضر سكينًا سدد بها طعنة لزوجته بالعنق أودت بحياتها.

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم ،الذي غادر الشقة فور ارتكابه الجريمة، وتم نقل جثة الضحية إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.