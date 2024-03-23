استمرار مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد اليوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤.



وحدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، عدد من الشروط الخاصة بالترشخ لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد.

المرشحون لرئاسة جامعة بورسعيد

1- شمس الدين شاهين أستاذ بكلية العلوم ورئيس جامعة بورسعيد السابق.

2- مدحت عوض أستاذ بقسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة بورسعيد وقائم بعمل رئيس الجامعة التكنولوجية بورسعيد شرق.

3- أحمد سليمان عبد اللطيف يوسف، أستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، كلية التربية الرياضية، جامعة بورسعيد.

4- راوية يحيي محمود رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث – جامعة بورسعيد.

5- عبد السالم عبد الستار عبد اللطيف، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا والخرائط كلية الآداب جامعة بورسعيد.

6- خالد صربي عبد الحليم سالمة قائم بعمل عميد كلية الطب جامعة بورسعيد.

7- مايفل حشمت غطاس بطرس، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية كلية الطب – جامعة بورسعيد.

8 - سليم عبد الرحمن سيد سليمان أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية جامعة حلوان.

9 - أحمد عبد الله الروبي عميد كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.

10 - محمد ياسر سيد سيف الدين قائم بعمل عميد معهد دراسات علوم المسنين جامعة بني سويف.

11- شريف يوسف أستاذ الكيمياء الحيوية كلية العلاج الطبيعي جامعة بورسعيد.