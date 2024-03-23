وزيرة الهجرة: تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة.

جاء ذلك أثناء عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأشار مدبولي إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

