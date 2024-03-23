لقي طفل مصرعه ، عقب سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بدمياط

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن دمياط قد تلقت بلاغًا أفاد بسقوط طفل بإحدى بالوعات الصرف الصحي بمدينة فارسكور، وتحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، والتي تمكنت من انتشال جثمانه ونقله لمستشفى كفر سعد المركزى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وحسب روايات شهود العيان فإن طفلا يدعى أحمد زقزوق قد لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا إنقاذه غير أنه لقي مصرعه في الحال.

التحقيقات في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بمساعدة شقيقها بمنطقة المرج

تواصل النيابة العامة بالقاهرة، التحقيقات، اليوم، السبت، في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بمساعدة شقيقها بمنطقة المرج، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد بوصول فتاة في العشرين من عمرها، وعليها آثار صعق كهربائي بأنحاء متفرقة من جسدها.

وانتقل رجال الأمن إلى المكان، وبسؤال الأطباء، تبين أن الفتاة توفت نتيجة الصعق بالكهرباء، كما تبين تقييد يديها وقدميها، ووجود آثار الحبال.

وكشفت التحريات المبدئية، أن المتهمين في الواقعة هما والد الفتاة وشقيقها، بسبب اكتشافهما وجود علاقة عاطفية بين الضحية وأحد الأشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.