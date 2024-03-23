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السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اعتداء على صحفيين خلال تغطيتهم انتخابات نقابة المحامين

تعدي عدد المحامين
تعدي عدد المحامين على مصورين صحفيين

تعدى عدد من المحامين الموجودين بنقابة المحامين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، على مجموعة من الصحفيين المكلفين بتغطية انتخابات النقابة، بسلاح أبيض، محدثين بهم عدة إصابات.

التعدي على الصحفيين

وحطم المحامون آلات التصوير، من كاميرات وهواتف محمولة وأدوات، وذلك بسبب رصد الصحفيين للاشتباكات التي وقعت بين أنصار المرشحين المختلفين.

 

وأصيب عدد من الصحفيين بإصابات مختلفة بأنحاء متفرقة من الجسد، ما دعاهم للتوجه إلى نقطة شرطة التحرير، لتحرير محاضر ضد  المحامين المعتدين ، وعلى رأسهم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين

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