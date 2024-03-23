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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الاستماع أقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل  نيابة الشرابية، الاستماع  لأقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء  أسفرت  عن سقوط قتيل، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للمجني عليه لبيان سبب الوفاة.

الاستماع أقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية 

وتلقي قسم شرطة الشرابية، بلاغًا بنشوب مشاجرة في شارع البستاني بمنطقة الشرابية ووجود جثة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمحل الواقعة لفحص البلاغ وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة اسفرت عن مقتل شاب عشريني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيقات.

السجن المشدد 6 سنوات لــعاطلين  لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت ، عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل.

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ا "، عاطل و"وليد.م" عاطل، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه، بعد أن استغل وجود المجني عليها بمفردها، وأشهر سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وفرا هاربين عقب أخذهما المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، من سيدة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفرا هاربًين.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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