أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا، لجلسة 20 أبريل لانتداب الطب الشرعي.

عيادته وكر لعمليات الإجهاض .. تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًّا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بالجيزة للمحاكمة الجنائية

كما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية للمحاكمة الجنائية.

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر الكلية، إن تشكيل عصابي ضم كلًّا من مدير شركة خاصة للسياحة ومدير شركة أخرى وشريك في ذات الشركة ومديران بشركة أخرى ومحاسب بشركة سياحة ومدير شركة أخرى ومدرس رياضة وموظف ببنك شهير و7 آخرين هاربين، لاتهامهم في أكبر قضية هجرة غير شرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وآخرون مجهولون وهاربون تنظيمًا إرهابيًّا غير قانوني وغير شرعي لتهريب المهاجرين إلى للولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية للحصول على مبالغ مادية كبيرة عن طريق استخدام الطيران من خلال تزوير مستندات والتعاون مع موظفين وأصحاب شركات معرضين سلامة المهاجرين للخطر.