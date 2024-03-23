قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بالجيزة للمحاكمة الجنائية

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر الكلية، إن تشكيل عصابي ضم كلًّا من مدير شركة خاصة للسياحة ومدير شركة أخرى وشريك في ذات الشركة ومديران بشركة أخرى ومحاسب بشركة سياحة ومدير شركة أخرى ومدرس رياضة وموظف ببنك شهير و7 آخرين هاربين، لاتهامهم في أكبر قضية هجرة غير شرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وآخرون مجهولون وهاربون تنظيمًا إرهابيًّا غير قانوني وغير شرعي لتهريب المهاجرين إلى للولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية للحصول على مبالغ مادية كبيرة عن طريق استخدام الطيران من خلال تزوير مستندات والتعاون مع موظفين وأصحاب شركات معرضين سلامة المهاجرين للخطر.

محاكمة مضيفة طيران تونسية بقتل رضيعتها في التجمع الخامس

كما قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجية شقوير،تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس إلى جلسة 29 إبريل المقبل للمرافعة .

عقدت الجلسة في الحادية عشر ونصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى وشريف سامى وأمانة سر وليد فراج وأثبتت المحكمة حضور المتهمة بمحضر الجلسة.

كانت النيابة احالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بإرتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق وأنهت حياة ابينتها لان «الأوامر الإلهية جاتلى كدة» على حد قولها وقالت «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة».