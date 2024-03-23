فرص عمل بـ13 محافظة ومواجهة "الهجرة غير الشرعية".. وزارة العمل في أسبوع

شهدت وزارة العمل خلال الأسبوع الأخير، نشاطًا ملحوظًا، إذ أعلنت عن فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن إصدار عدد من التقارير حول مواجهة الهجرة غير الشرعية وأيضًا تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة 200 يوم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.

فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية برواتب تبدأ من 3500 جنيها، ويمكن التقديم على هذه الوظائف خلال شهري مارس وأبريل 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

المرأة في 200 يوم فقط

أكد وزير العمل حسن شحاتة، على نجاح برنامج تدريبي الذي استهدف 305 إمرأة، لتأهيلهن لسوق العمل بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "، بوزارة العمل وشركاء محلين ودوليين خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024.

مواجهة "الهجرة غير الشرعية"

أصدرت وزارة العمل، تقريرًا، بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج، وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل، بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة، ومنها إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وكذلك افتتاح "وحدة ما قبل المُغادرة" لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ، وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج، لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة.

مشروع "مهني 2030"

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، في يناير الماضي عن إطلاق مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، ويأتي هذا "المشروع" ليُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل و"الخارج" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"وحدة ما قبل المُغادرة"

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، في يوليو 2023 "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، المُلحقة بمبنى "الوزارة" القديم، لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة"SDGs"، المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.

فرص عمل بالخارج

دعت وزارة العمل، الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج، ومع بداية مارس الجاري، إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة، "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة "عامل زراعي".

معهد الساليزيان

كما أعلنت وزارة العمل، يوم 3 مارس الجاري عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

الفحص المهني

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، في يناير 2024، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، داعيا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص، واختبار مهني، على مهن: السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقديم على المنصة "PACC"، وذلك للحصول على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

دور الدولة في تصدير العمالة الماهرة لخارج

يحظى ملف تصدير عمالة ماهرة للخارج بشكل قانوني وشرعي، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ففي يوم 9 يناير 2024، عقد مدبولي اجتماعاً، لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير العمل حسن شحاتة.