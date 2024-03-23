فطريات الأظافر.. أعراضها وطرق الوقاية منها

يعاني العديد من الناس من أمراض فطريات الأظافر التي قد تسبب لهم مضاعفات صحية مزعجة أحيانا، فما هي أعراض هذه الأمراض، وما هي طرق الوقاية منها؟

وحول الموضوع قالت الطبيبة الروسية، تاتيانا شابوفالينكو:"ينظر معظم الناس إلى فطريات الأظافر على أنها مشكلة جمالية بحتة، لكن وبالإضافة إلى العيوب الخارجية يمكن أن تتسبب هذه الأنواع من الفطور بمشكلات صحية خطيرة، يلجأ الناس إلى الطبيب عندما يبدأ الإظفر بالتلف نتيجة الإصابة الفطرية، وهذا أمر خاطئ، يجب مراجعة الطبيب عند ظهور العلامات الأولى للمرض".

وأضافت:"يمكن أن تسبب فطريات الأظافر احمرار وردود فعل تحسسية وتقرحات يصعب معالجتها، كما يمكن أن تتسبب بمشكلات للأعضاء الداخلية أحيانا، وعند إصابة أحد الأصابع بالفطريات، غالبا ما تنتشر العدوى للإصبع المجاور، لذا لا يجب أن نتأخر بمعالجة المشكلة عند بداية ظهورها.

وأشارت الطبيبة إلى العديد من الأعراض التي تدل على وجود إصابة بفطريات الأظافر منها ظهور سماكة في الظفر، وظهور بقع بيضاء أو صفراء عليه أيضا، وتقشير الأظافر ونموها بشكل غير طبيعي في الجلد، وظهور رائحة كريهة من منطقة الإصابة.

وشددت الطبيبة على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية وتنشيف الجسم بشكل جيد بعد الاستحمام كي لا تتسبب الرطوبة بتشكيل بيئة مناسبة لنمو الفطريات على الجسم، كما أكّدت على ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور علامات المرض، وضرورة الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب، ونوهت إلى أن بعض حالات الإصابة بالفطور الجلدية تتطلب فترات طويلة للعلاج، لذا يجب التحلي بالصبر وعدم إهمال التعليمات التي يقدمها الأطباء.