الخارجية الروسية: معاقبة المسؤولين الذين أمروا بالهجوم الإرهابي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أنه سيتم معاقبة مرتكبي ومنظمي وعملاء الهجوم الإرهابي في كروكوس، وسيتم إجراء التقييمات القانونية والسياسية اللازمة.

وجاء في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس" بالقرب من موسكو، أن "الخدمات الخاصة الروسية ووكالات إنفاذ القانون تحقق في الحادث".

وأضافت زاخاروفا: "ستتم معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي ومنظميه وعملائه. وسيتم إجراء التقييمات القانونية والسياسية اللازمة".

ويشار إلى أنه منذ الدقائق الأولى بعد ظهور المعلومات عن المأساة، بدأت التعازي تتوالى من "رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء سلطات الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية، والمواطنين المعنيين"، و"بيانات من الرؤساء والوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة في الدول الأجنبية".

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".