النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين

تجرى اليوم السبت انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة عدد (٦١٢) مستشارًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و (١٠٧٢) موظفاً بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

حيث قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل عدد (٣٧) لجنة عامة و (٤٨٨) لجنة فرعية، تستقبل المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب (٣٢٢٠٠٠) محامي على مستوى الجمهورية.

و يتنافس في هذه الانتخابات عدد (٢٦٢) مرشح، وذلك على مقعد النقيب وعدد (٢٨) مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى "٢٥ مقعد محاكم استئناف – ٣ مقاعد إدارات قانونية".