منتخب التجديف يشارك في بطولة بيديلوكو الدولية بإيطاليا 

في سباقات اليوم شارك اللاعب عبد الخالق البنا في سباق 2000 متر رجال متقدم. وبعد منافسة قوية، حقق البنا المركز الثالث في النهائي C بزمن قدره 7:24:81 دقيقة.

أما اللاعبة غادة ندا، فشاركت في سباق 2000 متر سيدات متقدم. وقد حققت المركز الرابع في النهائي C بزمن قدره 8:26:99 دقيقة.

بعثة المنتخب الوطني للتجديف يتراسها اللواء محمد نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف، يرافقه المدير الفني للمنتخب، المهندس محمد طه،

تشتمل البعثة أيضًا على مدرب المنتخب الكابتن محمد جمعة. وتضم البعثة عددًا من اللاعبين المؤهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وهم عبد الخالق البنا، ومحمد علاء قوطة، وأحمد خالد تيتو.

بالإضافة إلى اللاعبة غادة ندا واللاعب عمر حسام.

تهدف البعثة إلى تمثيل مصر بأفضل شكل ممكن وتحقيق نتائج جيدة في بطولة بيديلوكو الدولية للتجديف. وتعكس هذه المشاركة التزام مصر بتطوير رياضة التجديف وتحقيق التفوق الرياضي على المستوى الدولي.