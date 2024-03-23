الأوبرا تستضيف أمسية رمضانية لدينا الوديدي.. الليلة

تتواصل فعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم، تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن سهراتها الرمضانية حفلا للمغنية دينا الوديدى وفرقتها، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، على المسرح المكشوف .

ويتضمن البرنامج لونا فنيا فريدا يمزج بين الغناء التقليدي والتراثى الشعبي مع الموسيقى الحديثة، الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها سكون، تماثيل، بعد البيبان ، الحرام ، السيرة ، دواير ، العرس ، الكون ، يابدر ياللى معدى ، احسنلك تبعد ، كتر الوجع ، وحده ، تدور وترجع ، ياجنوبي ، الله باقي وغيرها.

يذكر أن دينا الوديدي بدات الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة" بعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 ، قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم فتحي سلامة ، وفرقة مسار إجباري ، هاني عادل وغيرهم ، كما اقامت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.