لويس دياز يتحدث عن الفوز علي إسبانيا

تحدث لويس دياز لاعب نادي ليفربول، والمنتخب الكولومبي، عقب تحقيق الفوز على منتخب إسبانيا بهدف نظيف عن طريق دانييل مونيوز في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الجمعة.

وقال لويس دياز في التليفزيون الإسباني: "الأداء انعكس في الفوز، قدمنا شوطًا ثانيًا كبيرًا، سعيد للغاية لكل من لعب، إننا أسرة ونحقق إنجازًا جميلًا للغاية لما هو قادم".

وأضاف: "الخطة كانت السيطرة على مجريات الأمور منذ الشوط الأول، نزلنا للسيطرة على مجريات الأمور كالمعتاد، دائمًا كنا نسعى للتقدم في المباراة".

واختتم: "أحقق نتائج دائمًا ما كنت أسعى إليها منذ فترة طويلة، وأن أكون لاعبًا يحقق إنجازات عظيمة منذ بداية مسيرة وخاصة تمثيل منتخبي".