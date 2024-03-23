منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن جدول اختبارات شهر مارس للمرحلة الإبتدائية

أعلنت الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتورعبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جدول اختبارات شهر مارس للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) للعام الدراسي ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتي تبدأ غدًا الأحد الموافق 24/ 3/ 2024 وتنتهي الخميس الموافق 28/ 3/ 2024م.

كانت قد أعلنت إدارة التعليم الابتدائي، بقيادة مصطفى بهي، مدير الإدارة ، أن إدارة التعليم الابتدائي كثفت متابعاتها للمعاهد الابتدائية، الصباحية منها والمسائية، في إطار خطة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، تحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد خلال شهر رمضان المبارك، منوهًا أن الاختبارات تجرى دون تعطيل الدراسة، وتتم فيما تم الانتهاء منه خلال الشهر