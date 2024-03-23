إقبال ضعيف على لجان التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

المحامين تكشف :بطء علمية التصويت بانتخابات نقابة المحامين بالاسكندرية

تشهد لجان التصويت على انتخابات المحامين بالاسكندرية اقبال ضعيف على لجان الاقتراع مند صباح اليوم السبت وحتى الظهر مما يسبب حالة من القلق بين المحامين ويتساءل البعض هل السبب شهر رمضان والصيام تسبب فى الاقبال الضعيف والبعض يأمل ان يزداد الاقبال عقب انتهاء الجلسات بالمحكمة .

وتسود حالة من الهدوء داخل اللجان التى يشرف عليها الإشراف القضائي النيابة الادارية بلجنة عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

كانت قد بدأت لجان الاقتراع استقبال الأعضاء لاختيار نقيب عام للمحامين و28 عضوا أعضاء مجلس نقابة المحامين بـ 8 محاكم استئناف، من بينهم 3 مقاعد للإدارات القانونية والشركات. تجري الانتخابات في الإسكندرية بـ 44 مقر لجنه انتخابية موزعة ما بين نادي المحامين بجليم والذي به أكبر عدد لجان وغرف المحامين بالمحاكم المختلفة ومقر الخدمات النقابية بـ محرم بك والدخيلة وبرج العرب و الرمل والعامرية.

وشهد بدء الانتخابات إقبالا ضعيفًا من المحامين على تسجيل أسمائهم والاقتراع في الانتخابات وسط تواجد مكثف للعدد من مرشحي الإسكندرية والدعاية الانتخابية المتنوعة للأعضاء والنقيب العام. يعد أبرز المرشحين المتنافسين فى الانتخابات على منصب النقيب العام عبد الحليم علام النقيب الحالي و سامح عاشور النقيب الأسبق ، فيما يتنافس علي العضوية من الإسكندرية محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة ، إبراهيم أبوزيد، أحمد عبدالهادي عضو الشباب بمجلس النقابة الفرعية، أشرف عبد المعطي عضو مجلس النقابة الفرعية.

كشف المحامين ان عملية التصويت تتشم ببطئ شديد لان كل محامى يستغرق 7 دقائق من لحظة توقيعة بالكشف حتى لحظة وضع الورقة فى صناديق الاقتراع .

اضاف المحامين ان بعض اللجان مخصص لها ستارة واحدة للادلاء بالصوت مما يستبب فى بطئ العملية الانتخابية دلك بسبب ان القدرة التصويتيه تكون 7 اصوات فى الساعة مما يعنى ان القدرة التصويتية باللجنة على مدار اليوم الانتخابى والدى مدته 8 ساعات لم تتجاوز 60 صوت فى حين ان اعداد المحامين المقيدة فى هدة اللجان لم تقل عن 356 صوت .

كان قد انطلق صباح اليوم السبت ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة،