أبرز الهجمات الإرهابية في روسيا خلال ربع قرن

استهداف موسكو

شهدت روسيا الجمعة هجوما في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو وصفته الحكومة بأنه إرهابي.

وسبق أن استهدفت هجمات العاصمة الروسية في السنوات الـ25 الأخيرة.

تفجير شقة سكنية، 118 قتيلا عام 1999أدى هجوم بمتفجرات في ساعة مبكرة من 13 سبتمبر 1999 على مبنى سكني من ثمانية طوابق في جنوب شرق موسكو إلى مقتل 118 شخصا.

كان ذلك أحد خمسة هجمات على مبان سكنية أودت ب293 شخصا في المجموع خلال فترة أسبوعين في موسكو وجنوب روسيا.

واتهمت موسكو انفصاليين إرهابيين من جمهورية الشيشان ذات الغالبية المسلمة في شمال القوقاز، بالوقوف وراء الهجمات.

واستخدم الرئيس فلاديمير بوتين الهجمات لتبرير شن حملة عسكرية لسحق تمرد انفصالي في الشيشان.

احتجاز رهائن في مسرح، 130 قتيلا عام 2002في 23 أكتوبر 2002 اقتحمت مجموعة من المتمردين الشيشان تضم 21 رجلا و19 امرأة مسرح دوبروفكا في موسكو خلال حفل موسيقي واحتجزت أكثر من 800 شخص رهائن.

استمرت المواجهة مع قوات الأمن يومين وثلاث ليال.

انتهت أزمة احتجاز الرهائن بعد أن ضخت قوات الأمن الغاز في المسرح للسيطرة على المهاجمين قبل اقتحامه. قضى 130 من الرهائن، غالبيتهم جراء تنشق الغاز.

هجوم على حفل موسيقي، 15 قتيلا عام 2003في 5 يوليو 2003 فجرت انتحاريتان، أُعلن أنهما من الانفصاليين الشيشان، نفسيهما خلال حفل لموسيقى الروك في مطار توشينو قرب موسكو ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة قرابة 50 آخرين.

وكان نحو 20 ألف شخص حضروا للاستماع لعدد من كبرى الفرق الموسيقية الروسية في مهرجان كريالا (أجنحة) السنوي.

تفجير مترو، 41 قتيلا عام 2004 في 6 فبراير 2004 فجرت مجموعة شيشانية غير معروفة قنبلة في محطة مترو مكتظة في موسكو خلال ساعات الذروة الصباحية ما أدى إلى مقتل 41 شخصا.

هجوم انتحاري في محطة مترو، 41 قتيلا عام 2010في 29 مارس 2010 فجرت انتحاريتان نفسيهما في محطة مترو في موسكو.

قتل 40 شخصا في الهجومين اللذين استهدف أحدهما محطة لوبيانكا القريبة من مقر جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي).

وكانت المهاجمتان من منطقة داغستان الواقعة شمال القوقاز.

تبنت الهجوم مجموعة إمارة القوقاز من المتمردين الشيشان بزعامة دوكو عمروف.

هجوم على مطار، 37 قتيلا عام 2011في 24 يناير 2011 هاجم انتحاري قاعة الوصول في مطار دوموديدوفو الدولي موديا ب37 شخصا.

أعلنت مجموعة إمارة القوقاز المسؤولية عن الهجوم.

ارتفاع حصيلة هجوم كروكوس الإرهابي في روسيا إلى 143 قتيــلًا

ارتفع عدد القتلى نتيجة الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو إلى 143 شخصا حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ويعد ذلك ثالث نشر لأعداد الضحايا المتزايد خلال اليوم، وسبق اليوم أن أعلنت جهات مسئولة في روسيا عن ارتفاع عدد القتلى إلى 115 قتيلا.

واعتقلت روسيا 11 شخصا، من بينهم 4 يشتبه في تنفيذهم الهجوم على الحفل في إحدى ضواحي موسكو ، حسبما صرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي في البلاد .

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، لكنه لم يقدم دليلا على هذه المزاعم.

ماذا نعرف عن "داعش خراسان؟

تأسس تنظيم داعش خراسان في عام 2015 على يد أعضاء ساخطين من "طالبان".

شهدت الجماعة انخفاضا في عدد مقاتليها إلى النصف تقريبا، أي قرابة 2000 مقاتل، بحلول عام 2021 نتيجة لمزيج من الغارات الجوية الأميركية و"الكوماندوز" الأفغانية التي قتلت العديد من قادتها، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز.

برز اسم الجماعة بعد وقت قصير من إطاحة طالبان بالحكومة الأفغانية سنة 2021.

أثناء الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان، نفذ التنظيم تفجيرا انتحاريا في المطار الدولي بكابول في أغسطس 2021، أدى إلى مقتل 13 جنديا أميركيا وما يصل إلى 170 مدنيا.

رفع الهجوم مكانة التنظيم، وبات تهديدا كبيرا لقدرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان.

منذ ذلك الحين، تخوض "طالبان" معارك ضارية ضد "داعش خراسان" في أفغانستان.

حتى الآن، منعت الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان الجماعة من الاستيلاء على الأراضي أو تجنيد أعداد كبيرة من مقاتلي طالبان السابقين.

حذر الجنرال مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية للجيش الأميركي، أمام لجنة بمجلس النواب مؤخرا، من أن "داعش خراسان" يمتلك القدرة والإرادة لمهاجمة المصالح الأميركية والغربية في الخارج.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن مسؤولي مكافحة الإرهاب في أوروبا أفادوا بأنهم أحبطوا في الأشهر الأخيرة العديد من مؤامرات داعش خراسان لمهاجمة أهداف خارج أفغانستان.

في منشور على حسابه الرسمي على تلغرام في يناير الماضي، قال تنظيم "داعش خراسان" إنه كان وراء هجوم أدى إلى مقتل 84 شخصا في كرمان بإيران، خلال موكب تأبيني لقاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية بطائرة بدون طيار في عام 2020.

هدد التنظيم إيران مرات عديدة، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات هناك.

وفق كولين بي كلارك، محلل مكافحة الإرهاب في مجموعة "سوفان"، وهي شركة استشارات أمنية مقرها نيويورك: "لقد كان تنظيم داعش ولاية خراسان يركز اهتمامه على روسيا على مدى العامين الماضيين، وكثيرا ما ينتقد الرئيس فلاديمير بوتين في دعايته لتدخله في أفغانستان والشيشان وسوريا.