الإقليمي للأغذية ينظم دورة تدريبية عن الأعلاف غير التقليدية
نظم الاقليمي للاغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية ويوم حقلي ارشادي بعنوان الاعلاف غير التقليدية والعناية بالجاموس الحلاب بالمزرعة التجريبية للمركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بكينج مريوط .
و شهدت المزرعة التجريبية للتدريب و الارشاد للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الدورة التدريبية .
و اوضح الدكتور احمد العكازي القائم باعمال مدير المركز الاقليمي للأغذية و الاعلاف أن التدريب و الارشاد يأتيان في مقدمة أولويات و وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية و قطاع الانتاج الحيواني عملا علي تطبيق نتائج البحوث و نقلها الي حيز التنفيذ .
و ان مثل هذه البحوث و الطرق التي تحقق اعلي استفادة من الموارد دون اهدار او فقد و اعلي انتاجية تحتاج الي العديد من اللقاءات و المعاينات الحقلية بحيث يكون التدريب علي رأس العمل.
و قد اشتمل الموسم التدريبي للمركز ٢٣ ٢٠- ٢٤ ٢٠علي عدد من تلك الندوات و الدورات العملية للتذكير دائما بالممارسات الجيدة الخاصة بالمعاملات الميكانيكية من تقطيع و فرم و كمر و عزل عن الهواء و الكيماوية مثل المعاملة باليوريا و الامونيا و كذلك بعض الاضافات التي تقلل تأثير مضادات التغذية و ترفع القيمة الغذائية و المعاملات البيولوجية باستخدام الفطريات و الخمائر الآ منة و الانزيمات المحللة للسيليلوز .
و من ناحية اخري ضرورة التأكد من خلو تلك المخلفات من المواد الضارة سواء كانت طبيعية او اثار مبيدات او سموم فطرية ضارة.
حاضر في الدورة و اليوم الحقلي كل من الدكتور ناصر شعبان ر ئيس بحوث تلوث الغذاء و الاعلاف و الدكتور عادل بكر رئيس معمل المخلفات و الدكتور سليمان محمد استاذ تغذية المجترات بالمركز الاقليمي و الدكتور الحسيني غلاب مدير محطة بحوث الانتاج الحيواني بالنوبارية وفي ختام الدورة اشاد المتدربين بالدورة أهميتها ومدي الاستفادة منها