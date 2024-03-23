خوسيلو: أتمنى الاستمرار مع ريال مدريد

أبدي خوسيلو لاعب ريال مدريد المعار من فريق إسبانيول، رغبته في تأمين بقاؤه داخل فريق الميرينجي خلال الموسم الجديد.

وتحدث خوسيلو مع شبكة ABC: "آمل أن أبقى مع ريال مدريد بصفقة دائمة، كان لدي بند ينص على أنه في حالة سقوط إسبانيول، يمكنني الخروج على سبيل الإعارة".

وتابع: "هناك عقد، وخيار للشراء، ويمكن لريال مدريد أن يشتريني في الصيف، هناك العديد من المواقف، إذا لم يصعد إسبانيول، إذا صعد، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث".

جدير بالذكر أن خوسيلو صاحب الـ 33 عامًا مثل نادي ريال مدريد في 38 مناسبة، وسجل 13 هدفًا وسجل 3 تمريرات حاسمة.

يقضي المهاجم فترته الثانية في ريال مدريد، حيث لعب سابقًا للنادي بين عامي 2009 و2012، وسجل 40 هدفًا مع ريال مدريد.