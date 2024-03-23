الدقهلية تكثف حملاتها بالمرورعلى المنشآت الغذائية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، للطب الوقائى حملات تفتيشية على 169 منشأة، تبين أن 44 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 134 محضراً، وسحب 70 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من إعدام 815 كيلو من أغذية متنوعة و203 لترعصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين .

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.