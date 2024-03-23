قسط وكاش.. حول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وطرق تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، وذلك بعد ما ارتفعت قيمة لتر البنزين بمبلغ جنيه واحد، وبالتالي، يصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يحافظ على عمر المحرك، ويوفر من 50 لـ 60% من استهلاك الوقود في مصر.

الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- صورتين لرخصة السيارة.

- صورتين لبطاقة الرقم القومي.

- إيصال مياه، أو كهرباء، أو تليفون لمنزل صاحب السيارة.

- ضامن من الدرجة الأولى وبطاقته.

تفاصيل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

يتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.

فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.

تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات .

الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة .

إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة

التكلفة والتقسيط

توفر شركتي غازتك وكارجاس، أنظمة تقسيط لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وأنظمة الكاش لتكون:

- تسمح شركتي غازتك وكارجاس، للعميل بتقسيط تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز لمدة عام بدون فوائد، مع إعفائه من المصاريف الإدارية، مع حصول العميل على بونات هدية بقيمة 2025 جنيها، لتموين سيارته بالغاز.

-يمكن للعميل التقسيط على سنتين بدون فوائد.

- يعفى العميل من المصاريف الإدارية في حالة اتباعه نظام تقسيط على 18 شهرًا.

-يتم منح الفرد بونات هدية بقيمة 3375 جنيها، لتموين سيارته بالغاز، في حالة سدد العميل مصاريف تحويل السيارة للعمل بالغاز بالكامل كاش.