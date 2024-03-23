السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميكالي يستقر على تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا ببطولة غرب آسيا

ميكالى
ميكالى

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره منتخب أستراليا اليوم السبت في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

إقرأ أيضًا..

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب أستراليا في تمام العاشرة مساءًاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة .

ومن المتوقع أن يبدأ البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد مغربي - كريم الدبيس.

في خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - مصطفى سعد ميسي - محمود جهاد.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل .
 

مواد متعلقة

منتخب مصر يهزم غينيا في افتتاح أمم أفريقيا لكرة اليد 2024

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

منتخب قطر أول المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس آسيا

تونس تهزم كينيا 54 - 15 في أمم أفريقيا لليد بالقاهرة

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في الجولات التفقدية المفاجئة للجهات التابعة

أمم أفريقيا.. فينجادا: أتوقع فوز منتخب مصر على غانا

الجريدة الورقية