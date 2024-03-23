ميكالي يستقر على تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا ببطولة غرب آسيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره منتخب أستراليا اليوم السبت في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

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وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب أستراليا في تمام العاشرة مساءًاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة .

ومن المتوقع أن يبدأ البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد مغربي - كريم الدبيس.

في خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - مصطفى سعد ميسي - محمود جهاد.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل .

