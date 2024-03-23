مودريتش يقود تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة تونس اليوم

يلتقي منتخب كرواتيا مساء اليوم السبت، مع نظيره منتخب تونس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العاصمة الإدارية، والتي يحتضنها ستاد مصر.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مواجهات كأس عاصمة مصر.

تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة تونس

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: ستانسيتش- سوتالو- جفارديول- سوسا.

خط الوسط: بروزوفيتش- مودريتش- كوفاسيتش.

خط الهجوم: كراماريتش- بوديمير- باساليتش.

وتقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية، حيث يلعب منتخب مصر أمام الفائز من تونس وكرواتيا في النهائي.

بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من لقاء كرواتيا وتونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس.