عيد الفطر المبارك.. مع اقتراب انتهاء العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر، حيث إنه يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ويستمر حتى الجمعة الموافق 12 من نفس الشهر.

ويحصل الموظفون بالقطاعين الخاص والحكومي على إجازة كاملة مدفوعة الأجر، وحال العمل بها يكون أجر الموظف مضاعفًا بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة العيد مدفوعة الأجر:

جاءت المادة 52 من قانون العمل حيث يتم تشغيل العامل في الأعياد والمناسبات، فى حالة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، ضعف أجره.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

تؤدى صلاة العيد عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية.

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال في هذا الموعد:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445هـ، من أجل تحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم.

قالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق الإثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن موعد غرة شهر رمضان، وكانت غرة شهر رمضان 2024 يوم الإثنين 11 مارس 2024.

إجازات عيد الفطر المبارك:

يوم الأربعاء 10 أبريل إجازة أول أيام عيد الفطر

الخميس 11 أبريل إجازة ثاني أيام عيد الفطر

الجمعة 12 أبريل إجازة ثالث أيام عيد الفطر

يوم السبت 13 أبريل.. عطلة أسبوعية.