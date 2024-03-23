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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انتهاء عقد امتحانات وظيفة معلم مساعد فصل بمسابقة التربية والتعليم

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

التربية والتعليم2024.. كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن آخر موعد لإجراء اختبارات وامتحانات مسابقة التربية والتعليم 2024 لشغل وظيفة معلم مساعد فصل، في كافة محافظات الجمهورية.

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الموعد الأخير لعقد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

وأعلن الجهاز المركزي، أن آخر يوم لعقد وإجراء امتحانات واختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 لشغل وظيفة معلم مساعد فصل، يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر إبريل المقبل.

اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 

وسيتم عقد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 إلكترونيًا بعيدًا عن أي تدخل من العنصر البشري، وذلك لضمان النزاهة والشفافية التامة، مشدداً على المتقدمين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لعقد الاختبارات.

و سيتم الانتهاء من عقد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 لشغل وظيفة معلم مساعد فصلن في المحافظات التالية:محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الفيوم، محافظة دمياط، محافظة بني سويف، محافظة الإسماعيلية، محافظة الجيزة، محافظة السويس، محافظة بورسعيد.

أسئلة امتحانات مسابقة التربية والتعليم 2024

وأكد الجهاز المركزي، أن أسئلة امتحانات مسابقة التربية والتعليم 2024 لشغل وظيفة معلم مساعد فصل، متنوعة ومختلفة وشاملة لكافة المجالات والتخصصات، إضافة إلى أنها تحتوي على أسئلة معلومات عامة.

 اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

وأشار الجهاز، إلى أن الامتحانات والاختبارات التي يؤديها المعلمين المرشحين لشغل وظيف معلم مساعد فصل جميعها إلكترونية، وتتم على 4 أجزاء، ويتم رصد الدرجات إلكترونيًا.

ولفت الى أنه لا مجال للواسطة والمحسوبية في نجاح الأفراد المشاركين في اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 الجديدة، حيث أن الهدف من الإجراءات هو اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين.

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