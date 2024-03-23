ملوي تتابع إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة

تواصل الوجدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم الحملات المكثفة على مواقف السيارات ومحطات الوقود ، وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة ، حيث تابع أسامه سيبوية نائب رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، سير العمل بمواقف السيارات لمتابعة ، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .

وذلك لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، حيث قام اسامه سيبويه نائب رئيس المدينة، وبرفقته احمد جمال مدير المواقف ، وعدد من الجهات المعنية ، بمتابعة مواقف سيارات مدينة ملوى؛ للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود بداية من اليوم ليصبح سعر السولار 10 جنيهات بدلا من 8.25ج وسعر بنزين 80 (11) جنيه بدلا من10 جنيهات ،بنزين 12.512 بدلا من 11.5 جنيه،وسعر بنزين 95(13.5) بدلا من(12.5)جنيها ، وإسطوانة الغاز 100جنيها ، بدلا من 75 جنيها.

وحذرت رئاسة مركز ومدينة ملوى ، اصحاب المركبات بعدم مخالفة التعليمات ، والإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة ، وأنه سيتم التصدى بكل حسم من يخالف هذة التعليمات ، في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات ، والتي تم الإعلان عنها سيتم التعامل بكل حسم ، واعلنت ارقام الشكاوى 01020020397 ـ 19735