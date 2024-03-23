ضبط عامل وشقيفته شرعا في التخلص من نقاش بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي نقاش في العقد الثالث من العمر يقيم بناحية الحجز دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابا بطلقين ناريين بالركبة والقدم اليسرى تعدى عليه عامل وشقيقته بالضرب بسلاح ناري بسبب خلافات سابقة بينهم وتم تحويله لمستشفى سوهـاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "منصور . ح . م . ح" 28 سنة نقاش يقيم بناحية الحجز دائرة المركز مصابا بطلقين ناريين بالركبة والقدم اليسرى إدعاء تعدي آخرين وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم كلا من : "محمد . ج . ا . م" 27 سنة عامل وشقيقته "نورا . ج . ا . م" 19 سنة حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري .

يشار إلى وجود خلافات سابقة بينهم نجم عنها مقتل والد المصاب "حسن . م . ح . م" 52 سنة موظف ومقيم بذات الناحية إثر إصابته بطلق نارى بالصدر واتهم فى مقتله والد المتهمين "جمال . ا . م . ع" 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتوفــــــى بالسجن فى غضون عام 2020 .

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .