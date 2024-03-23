الأمم المتحدة: العثور على 65 جثة مهاجرة على الأقل في مقبرة جماعية في ليبيا

العثور على مقبرة جماعية تحتوي على جثث 65 مهاجرا على الأقل في ليبيا ، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ظروف وفاتهم وجنسياتهم لا تزال مجهولة لكنهم يعتقدون أنهم ماتوا أثناء تهريبهم عبر الصحراء باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المنظمة، وهي جزء من الأمم المتحدة، إنها "صدمت بشدة" من هذا الاكتشاف، ليبيا تحقق في الأمر.

وأضافت أنه تم العثور على القبر في جنوب غرب ليبيا.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة: "كل تقرير عن مهاجر مفقود أو فقدان في الأرواح يمثل عائلة حزينة تبحث عن إجابات عن أحبائها أو تعترف بمأساة الخسارة.

وتتجلى تكلفة عدم اتخاذ إجراءات كافية في تزايد الوفيات البشرية والظروف المقلقة التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها".

وتابعت المنظمة إن المأساة تسلط الضوء على الحاجة إلى استجابة منسقة لتهريب المهاجرين ومسارات الهجرة القانونية، وليبيا من بين نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط لدخول أوروبا.

كما دعت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف السلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى إلى ضمان استعادة الرفات وتحديد هويتها ونقلها بشكل كريم.

ويأتي اكتشاف المقبرة الجماعية بعد وفاة 60 مهاجرًا علي الأقل، انطلقوا من الساحل الليبي، عندما واجه زورق مطاطي مشاكل في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر إن عام 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين منذ بدء السجلات قبل عقد من الزمان ، حيث توفي ما لا يقل عن 8,565 شخصا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة، التي تقدم مساعدات إنسانية للأشخاص الضعفاء في ليبيا، إن الرقم ارتفع بنسبة 20٪ عن العام السابق.