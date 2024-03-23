الجزائر تفوز بصعوبة على بوليفيا.. وديًا

حقق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم الفوز على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026.

نجح المنتخب الجزائري في الخروج متقدمًا بهدف نظيف خلال الشوط الأول من خلال اللاعب أمين جويري في

الدقيقة 43.

بينما تعادل للمنتخب البوليفي اللاعب كارميلو ألجاراناز أرنيز في الدقيقة47، فيما تقدمت بوليفيا عن طريق

خوسيه ساجريدو، في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وسجل هدف التعادل لمحاربي الصحراء اللاعب ياسين بنزية في الدقيقة 79، وأحرز هدف الفوز اللاعب ماندي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي مواجهة الجزائر وبوليفيا بنتيجة 3/2.

وتعد مواجهة بوليفيا الأولى للمدرب الجديد للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، والذي تولي تدريب محاربي الصحراء خلفًا للمدرب الوطني جمال بلماضي، والذي رحل عقب توديع الجزائر لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكان المنتخب الجزائري قد بدأ مواجهة بوليفيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: راين أيت نوري، رامي بن سبعيني، ماندي، يوسف عطال.

الوسط: ياسين إبراهيمي، رامز زروقي، بن طالب، فارس شايبي.

الهجوم: بغداد بونجاح، أمين جويري.