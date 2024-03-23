تعرف على تشخيص إصابة إمام عاشور وهل يحتاج لجراحة عاجلة

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف ، وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

و تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية في الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا الودية التي أقيمت على ملعب استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

و فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم تشكيل منتخب مصر في اللقاء كل من:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.



