الحضرة تجمل المكشوف فى امسيات الاوبرا الرمضانية

تواصلت الفعاليات الرمضانية لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، اقيمت امسية روحانية لمجموعة الحضرة للانشاد الصوفى بقيادة مؤسسها نور ناجح واستضافت المنشدان إيهاب يونس وعبد الرحمن بلالة، وذلك ضمن انشطة الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم.

فعلى المسرح المكشوف ووسط حشد جماهيرى ارتفعت اصوات ندية تناغمت مع كلمات تعبر عن العشق الالهى لتسمو المشاعر ويتجسد شكل الحضرات المصرية وتنجح المجموعة فى مزج الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى.

بالإضافة الى جانب عدد من الاعمال الغنائية الخاصة بشهر رمضان كان منها ابتهال الصائم ، البردة ، الي المدينة، اننا فقراء ، اول كلامي بمدح ، زي النبي ، يا مجلي القمر بالنور ، خذوني علي عيبي ،خذني اليك ، نور البدر ، المسك فاح ، ياللي انت رايح للنبي ، مدد ياسيدة ، ادركنا يا الله ، اهلا رمضان وغيرها الى جانب مختارات من ايات الذكر الحكيم استهل بها الحفل .

جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية اعدت برنامجا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم يضم مجموعة من الامسيات الفنية والليالي العربية والاسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر .