زمالك ٢٠٠٩ يفوز على القناه برباعيه فى بطولة الجموريه

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على القناة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف الزمالك كل من: أحمد إبراهيم، وأحمد محمود، بواقع هدفين لكل منهما.

وقدم لاعبو الزمالك أداءاً فنياً متميزاً خلال أحداث المباراة، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل أربعة أهداف، وإهدار أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

ويقود فريق "الزمالك 2009" كل من: إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم مدرباً مساعداً، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، حسن شعير طبيباً، وأشرف محمود أخصائياً للإصابات والتأهيل، نبيل أحمد محمود إدارياً، يوسف سيد مسئولاً للمهمات.