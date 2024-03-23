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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دوللي شاهين تنتهي من فيلم «ميناتيل».. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما.

فيلم ميناتيل بطولة دوللي شاهين، أحمد سلامة، ابرام سمير، محمد عظيمة، وإخراج أحمد صالح، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

آخر أعمال دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع»  وأغنية«حكاية بن» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

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